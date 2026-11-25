Unión Española fracasó este año en su intento de volver a la Liga de Primera, de hecho, ni siquiera clasificó a la liguilla de la Liga de Ascenso, razón por la cual se decidió hacer una reestructuración total en el plantel de cara a 2027.

Y la primera medida fue no renovarle al DT Ronald Fuentes y buscar su reemplazante.

Y ya hay tres candidatos para ese puesto: César Bravo, Juan José Ribera y Fernando Díaz.

El primero, quien ya dirigió a Unión Española entre 2021 y 2022, tuvo un paso por Cobreloa en 2026 que terminó en septiembre, donde fue despedido.

Ribera, en tanto, jugó en Unión en 2005 y se encuentra libre luego de su salida de Ñublense hace algunas semanas.

Por último, Fernando Díaz, quien como entrenador fue campeón con Unión Española en 2005, actualmente dirige Deportes Concepción, club con el cual finaliza vínculo al término de la presente temporada.

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