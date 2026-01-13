¿Volverá a Colo-Colo? Le Havre comunicó la salida de Damián Pizarro

Le Havre se hartó de los rumores y decidió finalizar anticipadamente el préstamo del delantero nacional Damián Pizarro, quien había llegado al cuadro francés a mediados de 2025.

"Damián Pizarro deja el HAC. Cedido por el Udinese este verano, el delantero chileno regresa a Italia después de que se finalizara el préstamo. Buena suerte, Damian", indicaron desde el conjunto galo en un escueto comunicado.

Cabe recordar que en los días previos, desde Francia habían advertido que el criollo no se había presentado a entrenar con su equipo y que de no hacerlo, el club rescindiría su contrato, lo cual terminó sucediendo.

Ahora Pizarro debiera retornar a Italia para sumarse a la disciplina del elenco friulano, aunque su nombre ha sido vinculado a Colo-Colo durante las últimas semanas. Sin embargo, la prensa local ha dejado entrever que su carta no genera consenso en el directorio de Blanco y Negro.

Es importante consignar que en sus casi seis meses con Le Havre, el atacante apenas sumó 26 minutos en cancha y no registró goles ni asistencias. Además, la última vez que registró acción fue el cinco de octubre.

PURANOTICIA