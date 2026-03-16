San Marcos de Arica y Santiago Wanderers protagonizaron un tibio empate sin goles en el Ascenso

San Marcos de Arica y Santiago Wanderers empataron 0 a 0 en el estadio Carlos Dittborn, en un partido válido por la fecha 4 de la Liga de Ascenso.

Para ambos equipos, el duelo era importante para salir del fondo de la tabla y sumar de a tres para meterse en la zona de liguilla.

Pero los "Bravos del Morro" y porteños no se sacaron ventajas en un encuentro cerrado y con escasas llegadas al arco.

El elenco dirigido por Iván Sandrock sigue sin ganar en lo que va del torneo, registrando cuatro empates y ubicándose en la décima posición con 4 unidades.

Mientras que el "Decano", ocupa el noveno lugar de la tabla con 5 puntos.

En la próxima fecha, los nortinos visitarán a Unión San Felipe en el estadio Municipal del Valle del Aconcagua el lunes 23 de marzo a las 18:00 horas.

En tanto, el elenco de Valparaíso recibirá en el estadio Elías Figueroa Brande ra Deportes Antofagasta, duelo programado para el domingo 22 de marzo a las 12:00 horas.

(Imagen: @smdearica_oficial)

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