Aníbal Mosa enfría debate por continuidad de Arturo Vidal: "No es el momento" 

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó el presente de Arturo Vidal en Colo-Colo y llamó a la calma respecto a si se trabajaba en la renovación de su vínculo.

"Este no es el momento para habla de ningún tipo contractual. Vamos a tener recién la séptima fecha, así que, que empecemos a trepar en la tabla, que juguemos, que vayamos buscando un nivel de juego, de cierta manera de que cada día el equipo este más compenetrado y el resto se verá más adelante", remarcó el dirigente.

De todas maneras, destacó el nivel que ha mostrado el "King" actuando como líbero. "Se ha visto mejor, creo que de cierta manera tiene menos recorrido, menos desgaste como que tiene un poquito la cancha de frente, pero es una decisión técnica, ellos conversan en la semana y dónde lo coloquen ha respondido así", aseguró.

En esa misma línea, el dirigente no dudó en destacar que "Arturo es un crack, la trayectoria que él tiene para qué la vamos a descubrir. Solamente yo siempre digo que él tiene que estar enfocado. Cuando Arturo está enfocado en la cancha, en su equipo, está enfocado en sus compañeros, no hay ninguno mejor que él".

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