Nicolás Jarry extiende su racha de derrotas tras caer en primera ronda de la qualy del Masters 1.000 de Miami

Pasan los meses y Nicolás Jarry (152° del ranking ATP) aun sigue sin reencontrarse con su mejor versión en el circuito. El tenista cayó en primera ronda de la qualy del Masters 1.000 de Miami ante el italiano Mattia Bellucci (94°), acumulando su 13ª derrota consecutiva.

El chileno estuvo lejos de amagar la victoria del europeo, quien hizo notar su condición de séptimo sembrado de la fase clasificatoria y se impuso por parciales de 6-3 y 6-1 en poco más de una hora de encuentro.

Desde los primeros juegos el "Príncipe" exhibió algunos titubeos con su servicio, fragilidad que detectó el tano para propinarle sendos quiebres en el quinto y noveno game, y arrancar el partido con un cómodo 6-3.

El segundo capítulo siguió la misma senda, con el nacido en Busto Arsizio mostrando todo su poderío sobre la "Torre" para sellar su inapelable triunfo con un expresivo 6-1 que acabó con las esperanzas del nieto de Jaime Fillol.

De esta manera, Jarry corrió la misma suerte de su compatriota Cristian Garin (95°) y se quedó con las ganas de acompañar a Alejandro Tabilo (41°) en el cuadro principal del torneo estadounidense.

PURANOTICIA