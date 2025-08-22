Volante de Rusia quiere a Alexis Sánchez para amistoso con la Selección chilena: "Esperamos que venga"

Ya está confirmado que la Selección chilena viajará en noviembre a Rusia para disputar un triangular con el combinado de país y contra Perú.

Y si bien el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, aprovechará esa fecha FIFA para darle rodaje a jugadores jóvenes pensando en el proceso de cara al Mundial 2030, ya la semana pasada Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia), puso presión al esperar que el combinado nacional viaje con su mejor contingente y algunos integrantes de la Generación Dorada.

Y ahora, Sergey Pinyaev, volante del Lokomotiv de Moscú, fue más allá y dijo esperar ver la presencia de Alexis Sánchez, goleador histórico de Chile, todo considerando que Rusia lleva casi tres años sin recibir en sus canchas a grandes estrellas por una sanción impuesta por la UEFA y la FIFA.

“Si juega para la Selección chilena, esperamos que venga", expresó el jugador de 20 años sobre la opción de que el tocopillano viaje al país euroasiático.

Consignar que para esta nueva temporada, Sánchez se mantendría en el Udinese, pese a que hace semanas en Italia ya lo daban fuera del cuadro de Friuli por la tensa relación con el técnico Kosta Runjaic.

