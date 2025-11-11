Volante de Limache: "Ante Unión Española es el partido más importante del año"

Deportes Limache estuvo muy cerca de dar la sorpresa y derrotar a Universidad de Chile como visita, por la 27° fecha del Campeonato Nacional. Sin embargo, el cuadro "tomatero" terminó resignando una derrota por 4-3 y después de estar en ventaja de 2-0.

La victoria hubiese sido valiosa para el conjunto limachino en su lucha por evitar el descenso, por lo que tendrá que luchar en las últimas tres fechas para mantener la categoría.

Bastián Silva, volante del club y quien anotó el primer gol frente a los azules, se refirió a la pelea por zafar de la Primera B y también a la presión por la final de Copa Chile que disputarán.

"Estábamos haciendo nuestro juego, les cerramos bien los espacios a la Universidad de Chile y eso nos favoreció para hacer el gol y después tener el control del partido", reconoció el mediocampista en conversación con radio ADN sobre el duelo ante los azules.

En cuanto a la "final" que jugarán ante Unión Española tras la fecha FIFA, por la lucha por la permanencia, sostuvo: "Es un partido súper importante, si no el más importante del año. Hay que prepararlo como siempre lo hacemos, ir viendo día a día y prepararse de la mejor forma para ganarlo. Quedan tres fechas y nos toca con ellos, que están a un punto. Sin dudas es una final y por eso hay que afrontarlo de la mejor manera. Vamos a estar de local y tenemos que hacerlo sentir".

Por último, sobre la final de Copa Chile ante Huachipato, comentó: "Nosotros estamos netamente enfocados en el Campeonato Nacional, eso es lo primero, porque si sacamos buenos resultados en las tres fechas que tenemos, nos hará llegar de la mejor manera a la final. Si no logramos mantener la categoría, no nos va a servir de mucho".

PURANOTICIA