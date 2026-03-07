Unión La Calera responde al castigo del Tribunal: “Es totalmente injusto”

Unión La Calera manifestó su rechazo al fallo del Tribunal de Disciplina que decidió restarle seis puntos al club por la presunta alineación indebida de jugadores extranjeros en partidos ante Everton y Cobresal.

La sanción generó molestia en la institución cementera, que a través de un comunicado oficial calificó la resolución como “totalmente injusta y contraria a la normativa vigente”.

Desde el club aseguraron que han cumplido con todas las bases del campeonato, las cuales fueron aprobadas previamente por los equipos en el Consejo de Presidentes.

Además, la dirigencia reafirmó su compromiso con el respeto institucional, el juego limpio y la obtención de resultados dentro del campo de juego.

El castigo del tribunal podría tener un fuerte impacto en la tabla de posiciones, ya que dejaría al equipo de la Región de Valparaíso en el último lugar del torneo.

Finalmente, Unión La Calera anunció que presentará una apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, y no descartó llevar el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si la sanción se mantiene.

