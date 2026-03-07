Hernán Caputto celebra victoria y destaca reacción de Coquimbo Unido

El director técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, valoró la victoria obtenida por su equipo ante Huachipato en Talcahuano, resultado que permitió al vigente campeón del fútbol chileno dejar atrás dos derrotas consecutivas.

Tras el encuentro, el estratega destacó la dificultad del partido y señaló que “era un reducto difícil y lo hicimos bien. Necesitábamos ganar”, resaltando además la paciencia que tuvo el equipo durante el desarrollo del compromiso.

Caputto también subrayó la importancia de mantener la calma en momentos adversos, afirmando que en el fútbol “hay que tener tranquilidad y paciencia cuando no se dan los resultados”.

En relación al planteamiento táctico del encuentro, el entrenador explicó que realizaron ajustes en el mediocampo para equilibrar el juego, luego de detectar que el rival estaba ganando los rebotes en esa zona.

El técnico aurinegro valoró además la profundidad del plantel y las variantes disponibles, señalando que contar con jugadores de distintas características permite encontrar soluciones durante los partidos.

Finalmente, Caputto dedicó el triunfo al delantero Rodrigo Holgado, quien atraviesa un momento complicado tras recibir una sanción deportiva, señalando que el equipo lo acompañará y apoyará en este proceso.

