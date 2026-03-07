Esteban Matus de Audax Italiano reconoció que tuvo conversaciones para llegar a Colo Colo

En vísperas del encuentro de este sábado ante Colo Colo, el lateral izquierdo de Audax Italiano, Esteban Matus, reveló que en un anterior mercado de pases estuvo en la órbita del Cacique.

"Hubo conversaciones con mi representante, no se llegó a nada oficial, pero me tenían en carpeta. Sé que las cosas las estoy haciendo bien y por eso los equipos me vienen a buscar. Quiero reafirmar todo eso este año", reveló el zaguero en diálogo con DSports Chile.

Eso sí, el carrilero aclaró que "toda mi vida he buscado dar el paso hacia el extranjero. Sé que con estas actuaciones voy dando pasitos que me van acercando a ese objetivo".

En ese sentido, el zurdo apuntó que "me gustaría pasar por Argentina o Brasil, que son ligas dinámicas y desde donde saltan para afuera, así podría consolidarme más e ir preparado a Europa, porque allá uno quiere quedarse y no volver al tiro".

Cabe recordar que anteriormente el propio Matus estuvo cerca de fichar por Universidad de Chile pero finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto.

PURANOTICIA