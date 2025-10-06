Volante de Colo-Colo por quedar fuera del Mundial Sub 20: "La verdad es que fue duro"

Uno de los jugadores que no logró quedar en la nómina definitiva de la Selección chilena Sub 20 para el Mundial de la categoría que se desarrolla en nuestro país fue Leandro Hernández, volante de Colo- Colo.

A pesar de decir presente en el Sudamericano, el mediocampista no fue considerado por el técnico Nicolás Córdova de cara a la cita planetaria.

Por eso, el futbolista se desahogó y se refirió a su ausencia en el certamen. En diálogo con el canal oficial de Colo-Colo, reconoció: "Fue difícil el quedar afuera, eso a nadie le gusta, pero yo estuve desde que empezó el proceso y fueron momentos muy lindos".

"La Selección es donde todos quieren estar. Hasta el día de hoy hablo con algunos de mis compañeros. La verdad es que fue duro, pero nada, hay que seguir para adelante", añadió.

Por último, Hernández le envió buenos deseos a sus compañeros de la Roja Sub 20 de cara al partido de este martes frente a México, por los octavos de final del Mundial: "Siempre hay que estar positivo. Voy a estar ahí pendiente. Les deseo lo mejor y sé que vamos a salir adelante con la Selección".

