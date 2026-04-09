Volante de Boca Juniors explicó su foto viral durante el partido ante U. Católica: "Sólo intentaba sacármelo de encima"

Ander Herrera respondió a las especulaciones surgidas en redes sociales por una imagen donde su puño aparece cerca del rostro de Juan Ignacio Díaz durante el triunfo "xeneize" por Copa Libertadores.
La victoria de Boca Juniors por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena, por el debut en la fase grupal de Copa Libertadores, dejó una polémica jugada en el inicio del partido.
Todo se originó a raíz de una intensa disputa por un balón aéreo que involucró al defensa del conjunto "cruzado", Juan Ignacio Díaz, y al volante de la escuadra "xeneize", Ander Herrera. Una fotografía capturó la fracción de segundo precisa en la cual el puño del jugador español quedó a escasos centímetros del rostro del futbolista estudiantil, desatando las dudas sobre una posible agresión.
La postal se difundió rápidamente a través de Instagram y X. Y ante la ola de comentarios y especulaciones, el propio mediocampista salió al paso en redes sociales.
En una publicación de la cuenta partidaria "Equipo a Todo Boca", Herrera contestó con humor y tono burlesco: "Parece piña -golpe-, pero juro que no es. Sólo intentaba sacármelo de encima".
(Imagen: @equipoatodoboca)
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