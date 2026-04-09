Volante de Boca Juniors explicó su foto viral durante el partido ante U. Católica: "Sólo intentaba sacármelo de encima"

La victoria de Boca Juniors por 2-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena, por el debut en la fase grupal de Copa Libertadores, dejó una polémica jugada en el inicio del partido.

Todo se originó a raíz de una intensa disputa por un balón aéreo que involucró al defensa del conjunto "cruzado", Juan Ignacio Díaz, y al volante de la escuadra "xeneize", Ander Herrera. Una fotografía capturó la fracción de segundo precisa en la cual el puño del jugador español quedó a escasos centímetros del rostro del futbolista estudiantil, desatando las dudas sobre una posible agresión.

La postal se difundió rápidamente a través de Instagram y X. Y ante la ola de comentarios y especulaciones, el propio mediocampista salió al paso en redes sociales.

En una publicación de la cuenta partidaria "Equipo a Todo Boca", Herrera contestó con humor y tono burlesco: "Parece piña -golpe-, pero juro que no es. Sólo intentaba sacármelo de encima".

(Imagen: @equipoatodoboca)

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