Vigouroux se consolida en Swansea y sostiene el triunfo ante Bristol City

El chileno Lawrence Vigouroux volvió a ser protagonista en la Championship inglesa, tras sostener el arco de Swansea City en la victoria por 1-0 frente a Bristol City.

El conjunto galés no tiene grandes aspiraciones en la presente temporada del EFL Championship. Lejos de la lucha por el ascenso a la Premier League, pero también distante de la zona de descenso, el equipo apuesta por consolidarse en la medianía de la tabla.

Con 45 puntos en 33 partidos, Swansea ha logrado estabilidad competitiva. El triunfo de este sábado en condición de local reafirma esa tendencia y le permite respirar con tranquilidad en el tramo decisivo del campeonato.

El único tanto del encuentro lo convirtió el delantero esloveno Žan Vipotnik a los 26 minutos, tras una jugada bien elaborada que terminó marcando la diferencia definitiva.

Sin embargo, el marcador ajustado exigió concentración máxima en defensa. Allí apareció nuevamente la figura de Vigouroux, quien respondió con solvencia cada vez que Bristol City intentó igualar el compromiso.

El portero chileno, que este año se ha consolidado como titular indiscido, mostró reflejos rápidos y seguridad en el juego aéreo, transmitiendo confianza a toda la última línea.

Su rendimiento ha sido constante durante la temporada, convirtiéndose en uno de los nombres más regulares del plantel y en pieza clave del equilibrio defensivo del equipo.

Con actuaciones como la de este sábado, Vigouroux reafirma su crecimiento en el fútbol inglés y se consolida como uno de los chilenos con mayor continuidad en Europa, sosteniendo el arco de un Swansea que avanza con paso firme hacia la permanencia.

PURANOTICIA