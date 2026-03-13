Manuel Mayo y la salida anticipada de Francisco Meneghini de la U: "Era lo mejor para el club"

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, se refirió a la salida del director técnico Francisco Meneghini, quien fue cesado de sus funciones luego de una seguidilla de malos resultados, incluida una temprana eliminación de Copa Sudamericana ante Palestino.

En diálogo con los medios antes de acompañar al plantel para su duelo con Coquimbo Unido, el directivo afirmó que "hay una autocrítica. 'Paqui' es un caballero, creímos que era lo mejor. Hizo todo lo posible, pero pasaron muchas cosas que impidieron que se diera como esperábamos, el fútbol es así. Era lo mejor para el club".

Con respecto a la búsqueda del futuro estratego del cuadro laico, el dirigente afirmó que esperan tener lista la decisión antes del reinicio de la Liga de Primera, fijado para inicios de abril.

"Para el campeonato creemos que sí, estamos haciendo un proceso. Queremos tomar la mejor decisión posible", remarcó.

Entre los nombres para hacerse cargo del "Romántico Viajero" aparecen dos ex DTs de la Selección chilena: el colombiano Reinaldo Rueda y el argentino Ricardo Gareca, ambos con procesos fallidos al mando de la Roja.

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