Audax Italiano golea a Deportes Concepción y profundiza su crisis en la Liga de Primera

Audax Italiano demostró todo su poderío ofensivo durante el primer tiempo para golear por un inapelable 3-0 a Deportes Concepción en el estadio Bicentenario de La Florida, profundizando la crisis futbolística que atraviesa el equipo de la Región del Biobío.

Para los floridanos, el duelo de este viernes asomaba como una buena posibilidad para recuperarse de la derrota sufrida a manos de Colo-Colo, más aún considerando que enfrente tenía al colista de la competencia que solo había cosechado un triunfo y tenía a su entrenador Patricio Almendra con la soga al cuello.

Y el encuentro no pudo comenzar de peor manera para el "León de Collao". Enzo Ferrario abrió la cuenta con un cabezazo tras centro de Nicolás Aedo (3') y apenas seis minutos después, Paolo Guajardo recibió un pase rasante desde el sector izquierdo y habilitó de inmediato a Giovani Chiaverano, quien amplió las cifras.

La anotación del argentino fue un golpe difícil de procesar para el cuadro lila, que salvo por disparos que no dieron en el marco, no tuvo mayor reacción ante el local, mientras que el elenco de colonia amplió la diferencia con una conquista de Franco Troyansky en un veloz contragolpe.

El propio trasandino tuvo el doblete en el amanecer del complemento, pero el balón se fue apenas desviado (47'). Los penquistas, en tanto, ajustaron lasa piezas para dejar de sufrir con lo embates del dueño de casa y empezaron a acercarse tímidamente a la portería de un Tomás Ahumada que prácticamente no había tenido que usar las manos.

Recién en los descuentos, con ambos equipos viendo de reojo el final del cotejo, Leonardo Valencia marcaba el descuento del forastero. Sin embargo, el VAR advirtió un offside del mediocampista ofensivo, propinándole la punzada final a un conjunto que terminó recibiendo una inapelable goleada.

Gracias a esta contundente goleada, los "tanos" treparon hasta el quinto lugar igualando la línea de diez puntos de Universidad Católica. El combinado sureño, en cambio, se estancó en el último puesto con cuatro unidades, aumentando la presión sobre un "Pato" Almendra que cada vez se queda con menos crédito.

Ahora el torneo entrará en receso para que se disputen las primeras jornadas de la inédita Copa de la Liga, con Audax Italiano visitando a Unión La Calera a partir de las 20:30 horas del viernes 20 y Deportes Concepción enfrentando a Huachipato al mediodía del sábado 21.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo (Martín Jiménez, 59'), Marco Collao (Favian Loyola, 79'), Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo (Mario Sandoval, 45'), Franco Troyansky (Rodrigo Cabral, 71'), Giovani Chiaverano (Diego Coelho, 59'). (DT: Gustavo Lema)

Deportes Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Mario Sandoval (Nelson Sepúlveda, 12'); Yonatan Rodríguez (Ethan Espinoza, 77'); Bryan Véjar (Javier Rojas, 45'), Aldrix Jara, Matías Cavalleri (Jorge Henríquez, 45'), Leonardo Valencia; Javier Larrivey (Ángel Gillard, 77'). (DT: Patricio Almendra)

Árbitro: Nicolás Millas

Estadio: Bicentenario de La Florida

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