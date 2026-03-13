Patricio Almendra anunció su salida de D. Concepción tras seguidilla de malos resultados

Tras perder por 3-0 ante Audax Italiano, el director técnico de Deportes Concepción, Patricio Almendra, anunció su salida del club luego de una serie de malos resultados en el retorno del cuadro lila a Primera División.

En una conferencia de prensa donde no aceptó preguntas, el estratego reconoció que "estos tres meses no fueron buenos, pero me voy con la sensación de haber hecho la pega, de haber disfrutado a mi club en Primera División en estos meses".

"Le pedimos disculpas a toda la hinchada, que es mucha, es el equipo más grande de la zona. Les pido disculpas no haberlos podido complacer ni haberles dado alegrías", siguió el adiestrador del conjunto penquista.

Con respecto al futuro del "León de Collao", el exvolante manifestó que "estamos en una situación complicada, espero que el cuerpo técnico que venga pueda sacar adelante la tarea."

Por último, "Pato" sostuvo que "ya hablé con los jugadores, ya me despedí y quería venir a darle las gracias a todos los que hicieron posible que yo pudiera vivir este último año muy muy feliz en mi club".

Cabe señalar que Patricio Almendra solo cosechó un triunfo y un empate en siete partidos disputados en la Liga de Primera.

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