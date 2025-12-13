Vigouroux fue titular, pero Swansea cayó como visitante en la Championship

Lawrence Vigouroux continúa sumando minutos y consolidándose como titular en Swansea City, pero esta vez su presencia no fue suficiente para impedir una nueva caída en la Championship. El conjunto galés perdió por 2-1 en su visita a Stoke City, en un encuentro correspondiente a la fecha 21 del torneo.

El elenco local abrió el marcador a los 42 minutos mediante Ben Pearson, quien aprovechó un desajuste defensivo para batir al guardameta chileno. Ya en el complemento, a los 60’, Sorba Thomas aumentó la ventaja para Stoke con un remate que dejó sin opciones al portero nacional.

Swansea intentó reaccionar y logró descontar a los 72 minutos gracias a Žan Vipotnik, lo que renovó las esperanzas del equipo visitante. Sin embargo, pese a algunos intentos finales, el cuadro galés no encontró la igualdad y terminó resignando puntos importantes fuera de casa.

Con este resultado, el equipo de Vigouroux se mantiene en posiciones de retaguardia en la tabla de la Championship, con 23 unidades, y continúa comprometido en la lucha por alejarse de la zona baja, en una temporada que sigue siendo exigente para el club.

PURANOTICIA