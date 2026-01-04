Real Madrid goleó sin piedad al Betis de Pellegrini en el Bernabéu

El Real Betis de Manuel Pellegrini tuvo un duro debut en el 2026, luego de ser claramente superado por el Real Madrid, que hizo valer su localía en el estadio Santiago Bernabéu y se impuso por una contundente goleada 5-1, en duelo válido por una nueva fecha de La Liga.

Desde el arranque, el conjunto merengue impuso su jerarquía y tomó el control absoluto del partido, abriendo la cuenta a los 20 minutos mediante Gonzalo García, quien aprovechó un centro de Rodrygo Goes y una deficiente salida del arquero Álvaro Valles para marcar de cabeza.

Aunque el elenco madridista bajó momentáneamente la intensidad, los dirigidos por Pellegrini no lograron capitalizar sus aproximaciones, encontrándose con un seguro Thibaut Courtois, que respondió cada vez que fue exigido antes del descanso.

En el complemento, el Real Madrid sentenció rápidamente el compromiso, primero con una potente volea de Gonzalo García (50’) y luego con un cabezazo de Raúl Asencio, que parecía cerrar definitivamente el encuentro en la capital española.

Si bien Juan Camilo Hernández descontó para el Betis (65’), la reacción fue insuficiente. García completó su triplete al minuto 82, y Álvaro García selló el 5-1 en tiempo añadido, resultado que deja al Betis con su cuarta derrota del torneo, estancado en el sexto lugar con 28 puntos, a nueve de la zona de clasificación a la Champions League. El próximo desafío verdiblanco será ante Real Oviedo, el sábado en el estadio La Cartuja.

