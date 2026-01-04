Ben Brereton vuelve al gol y corta extensa sequía en Inglaterra

Luego de una prolongada sequía, Ben Brereton Díaz volvió a convertir un gol con la camiseta del Derby County, poniendo fin a más de tres meses sin anotar en la EFL Championship, segunda división del fútbol inglés.

El delantero nacional fue titular este domingo en el elenco de los “carneros” y, a los 25 minutos de juego, aprovechó un rápido contragolpe para marcar el empate transitorio en el duelo ante Wrexham, correspondiente a la fecha 26 del torneo, partido que se encontraba en pleno desarrollo.

Con esta anotación, “Big Ben” cortó una racha negativa de 17 encuentros sin goles en el certamen británico, una sequía que había generado cuestionamientos sobre su rendimiento y su continuidad en el equipo.

Un dato llamativo es que Brereton volvió a marcar precisamente ante el mismo rival al que le había anotado su único gol previo en la temporada, transformando a Wrexham en una especie de “víctima recurrente” para el atacante chileno.

Cabe consignar que, en las últimas semanas, han surgido versiones sobre una eventual salida de Brereton, cuyo pase pertenece al Southampton, con posibles destinos en el fútbol brasileño o en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, escenario que podría reactivarse tras este esperado reencuentro con el gol.

