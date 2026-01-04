Alexis Sánchez divide a la prensa española tras amarga derrota del Sevilla

Una jornada amarga vivió el delantero nacional Alexis Sánchez con el Sevilla, luego de que su desempeño en la derrota ante Levante generara un fuerte contraste de opiniones en la prensa española, especialmente por su participación en el penal cedido en el tramo final del compromiso.

El medio Mucho Deporte fue uno de los más duros con el tocopillano, calificándolo con un tres, asegurando que su nivel actual “no le debería dar para jugar”. Además, cuestionaron directamente su decisión de no ejecutar el penal, que finalmente fue desperdiciado por Isaac Romero.

En una línea similar, Estadio Deportivo le otorgó un cuatro, señalando que tras su buen desempeño previo en Madrid, Alexis volvió a evidenciar las secuelas de su lesión, mostrándose sin capacidad para ganar duelos en velocidad y con escasa incidencia ofensiva, lo que terminó reflejándose en la nulidad del ataque sevillista. La misma nota recibió de El Correo de Andalucía, que apuntó al peso de la edad y a la falta de acompañamiento en ofensiva.

No obstante, El Desmarque rompió con la tendencia crítica y entregó tibios elogios al “Niño Maravilla”, destacando que sus destellos individuales superan la media de un equipo en bajo nivel, aunque reconociendo como su mayor error el permitir que Romero ejecutara el lanzamiento penal.

Finalmente, el portal Sevilla Actualidad fue el más benevolente con el chileno, subrayando que aporta una idea distinta al juego, privilegiando el juego asociado y la movilidad, incluso retrasando su posición para generar variantes ofensivas en un Sevilla que sigue sin encontrar respuestas colectivas.

