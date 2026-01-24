Vigouroux fue titular, pero Swansea cayó ante Hull en la Championship

Swansea continúa sin lograr regularidad en la Championship, manteniéndose en la zona media de la tabla y sin acercarse a los puestos de pelea por el ascenso.

Este sábado, el equipo del arquero chileno Lawrence Vigouroux, quien fue titular y jugó los 90 minutos, cayó como visitante por 2-1 ante Hull.

El conjunto local abrió el marcador gracias a Oliver McBurnie, quien anotó a los 24 minutos mediante lanzamiento penal, aumentando la ventaja antes del descanso.

Luego, Hull amplió la diferencia con el tanto de Regan Slater a los 39’, dejando cuesta arriba el partido para el elenco visitante.

En el complemento, Swansea logró descontar con gol de Iam Cullen a los 59’, pero no le alcanzó para evitar la derrota. Con este resultado, el equipo quedó en el puesto 16 con 36 puntos en 29 partidos, muy lejos de la zona de clasificación a la Premier League.

