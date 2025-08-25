Vidal ya proyecta su futuro: Quiere ser director técnico de la Roja y el Cacique

El futbolista Arturo Vidal reveló sus planes de futuro profesional y aseguró que, una vez que se retire de las canchas, su gran ambición es iniciar de inmediato su carrera como director técnico. Su objetivo, según confesó en su podcast, es dirigir a los dos equipos que marcaron su trayectoria: Colo Colo y la selección chilena.

"Yo, si me retiro, quiero ser entrenador. Tomo el primer equipo (de Colo Colo) cuando salgamos campeones", dijo Vidal entre risas durante una conversación con el exfutbolista Iván Zamorano en su podcast El Reinado.

Vidal aprovechó la instancia para criticar la falta de oportunidades que, a su juicio, enfrentan los entrenadores chilenos. "Lo malo que pasa en Chile es que buscan siempre afuera, al extranjero le dan más oportunidades que al chileno y hay que acabar con eso", sentenció. Remarcó que su experiencia en los mejores equipos del mundo y su trayectoria como campeón lo capacitan para este nuevo rol.

El "King" no solo expresó su deseo, sino que también trazó un camino claro para lograrlo. Su plan es ser campeón con Colo Colo y luego asumir de inmediato como entrenador del club. Después de ganar experiencia en un equipo de Primera División por "tres años", Vidal cree que estará listo para tomar las riendas de La Roja.

El volante cerró sus reflexiones llamando a otros jugadores de su generación a seguir sus pasos. "Sería lindo que los que ganaron algo en el fútbol pudieran demostrarlo", concluyó, refiriéndose a los otros integrantes de la Generación Dorada que también han obtenido su licencia de entrenador.

PURANOTICIA