Vidal tras vencer a la UC: "Estos son los partidos lindos que dan el título"

Colo Colo dominó durante los 90 minutos pero solo una solitaria anotación de Javier Correa en los instantes finales le permitió derrotar a Universidad Católica, dejando al rojo vivo la lucha por el título con Universidad de Chile.

Uno de los jugadores más regulares del Cacique la noche de este jueves fue el mediocampista Arturo Vidal, quien analizó lo ocurrido en el estadio Monumental, dejando en claro que la victoria ante la UC sería clave para afrontar la recta final del certamen.

"Estos son los partidos lindos, los que al final te dan títulos. Era importante dar un golpe fuerte en el campeonato, ante un rival con el que siempre es difícil jugar. Hicimos un gran trabajo, lo buscamos desde el primer hasta último minuto", aseguró el experimentado volante en conversación con TNT Sports.

En la misma línea, el "King" destacó que "este equipo con el tiempo ha madurado mucho, sabíamos que buscando por todos lados nos iba a resultar. Fuimos superiores a Católica todo el partido".

Con sus 51 puntos y dos partidos menos respecto del conjunto azul, líder exclusivo con 55 unidades, el centrocampista es consciente de que los albos tienen la primera opción de quedarse con el título, considerando la caída de los laicos ante Deportes Iquique.

En ese sentido, el ex seleccionado nacional subrayó que "en donde esté Colo Colo debe ser favorito y lo demostró. Ya no tenemos que pensar en la U, debemos ganar todos nuestros partidos y seremos campeones. Ellos dejaron escapar su oportunidad ante Iquique, y nosotros no dejaremos pasar la chance".

