Vidal tras partido con Fortaleza: "Asumo toda la responsabilidad, soy el más grande y el que más ha ganado"

Colo Colo arribó durante la noche del miércoles al país luego de su desastrosa presentación del martes ante Fortaleza por Copa Libertadores, partido que los albos perdieron por 4-0, quedando al borde de la eliminación en Copa Libertadores.



Quien sacó la voz por el plantel a su llegada a suelo nacional fue el volante Arturo Vidal. El "King", replicó parte de lo que ya había señalado en tierras brasileñas y asumió su grado de culpa por el resultado, poniendo sobre la mesa su larga trayectoria en el extranjero.



"Asumo toda la responsabilidad, soy el más grande y el que más ha ganado. He tenido derrotas más fuertes que esta, todos saben en Barcelona y en los equipos que he estado, pero siempre me he levantado y sé que nos va a ir muy bien este año", declaró el referente del conjunto popular.



Igualmente, el seleccionado criollo matizó un poco sus propios dichos y remarcó que "todos somos responsables. Todos los que entramos a la cancha no supimos enfrentar el partido".



El experimentado mediocampista confesó también que "casi no dormimos por lo que pasó ayer, ya que fue un paso en falso muy grande, pero sabemos que tenemos equipo para revertir esto y nos va a ir muy bien. Este golpe nos tiene que doler más que nunca para sacar lo máximo de nosotros".



Tras su desahogo, el bicampeón de América con la Roja optó por dar vuelta la página y advirtió que "quedan dos partidos, ahora a descansar y ocuparnos de Limache y empezar a ser el Colo Colo que todos queremos. Tenemos mucha rabia, ahora a trabajar más duro que nunca porque tenemos un equipazo y esperamos que a fin de año podamos celebrar".

Por último, Vidal puntualizó que "lo de ayer fue un paso en falso muy grande, pero tenemos equipo para revertir esto y nos va a ir muy bien. Van a ver al verdadero Colo Colo que hay".

