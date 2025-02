Vidal por partido ante Huachipato: "Creo que no voy a estar, pero haré todo lo posible"

Tras sufrir una inesperada derrota por 1-0 ante O'Higgins en el estadio Monumental, Colo Colo se alista para visitar el domingo a Huachipato en Talcahuano, por la tercera fecha de la Liga de Primera, donde buscará volver al triunfo y dejar así atrás la inesperada derrota sufrida el lunes ante O'Higgins en el estadio Monumental.

Para el cotejo ante los acereros está en duda Arturo Vidal, debido a que salió con problemas físicos en el segundo tiempo ante los rancagüinos. Sin embargo, el propio "King" entregó luces de cómo va su recuperación y si podrá estar presente ante los siderúrgicos.

"Un dolorcito allá atrás y se me apretó un poco, pero ya mañana (hoy) se podría decir como estoy. No me he hecho exámenes todavía, me revisaron y tengo un poquito de dolor, ya mañana (hoy) veremos con más tranquilidad, pero vamos bien, vamos avanzando", expresó el bicampeón de América con la Roja en una de sus habituales transmisiones por Kick y en conversación con uno de sus seguidores.

"El domingo yo creo que no voy a estar. Faltan días, pero no creo, voy hacer todo lo posible. Tenemos equipazo, tenemos buen equipo y con los chiquillos pensamos que él que está mejor, tiene que estar, tampoco hay que arriesgar, este año vienen muchas cosas importantes", añadió.

Eso sí, Vidal aclaró que la dolencia no tiene relación con la lesión que sufrió anteriormente: "Lo importante es que del otro dolor que tenía en el soleo era más complicado, pero ahora ya me recuperé gracias a Dios de eso. Es así esto, lo importante es que queda tiempo".

