Vidal identificó el principal problema que enfrentará Gago tras amargo debut como DT de la U

Pese a los cuestionamientos que surgieron tras el primer partido de Fernando Gago en la dirección técnica de Universidad de Chile, Arturo Vidal decidió manifestar su apoyo al estratega argentino.

El volante de Colo-Colo utilizó una transmisión en su canal de YouTube para restarle responsabilidad al técnico por el reciente resultado adverso, exculpándolo de las críticas iniciales.

El "King" argumentó que la falta de preparación previa es un factor determinante en este tipo de procesos deportivos. Según el mediocampista, "lo peor que te pasa cuando vas a un equipo y lo pescas así, es que no hiciste pretemporada". En esa misma línea, hizo hincapié en que el DT no tuvo injerencia en la conformación del grupo de jugadores, señalando que "no hiciste el plantel, lo tomaste así y físicamente es fundamental hacer una buena pretemporada".

Cabe recordar que el ciclo del trasandino en el conjunto laico se inició con el pie izquierdo, luego de sufrir una derrota frente a Unión La Calera en su estreno oficial. Este marcador gatilló los primeros reproches hacia el exentrenador de Racing, quien asumió el desafío de liderar a los azules en plena competencia.

Ahora, el cuerpo técnico de Universidad de Chile busca dar vuelta la página rápidamente para empezar a sumar triunfos. El próximo desafío de los universitarios está programado para el martes a las 20:30 horas, ocasión en la que visitarán a Audax Italiano por la tercera jornada de la Copa de la Liga.

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