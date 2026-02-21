Víctor Dávila se luce con un golazo en categórico triunfo del América

Víctor Dávila vivió una jornada clave en su temporada al convertirse en una de las figuras del América, tras anotar un golazo en la contundente victoria por 4-0 frente a Pachuca.

El delantero chileno atravesó semanas complejas, luego de que el club lo pusiera en vitrina ante la necesidad de liberar un cupo de extranjero, situación que lo dejó momentáneamente fuera de los planes para este año.

En ese contexto, Colo Colo apareció como uno de los equipos interesados en repatriar al atacante, aunque las negociaciones finalmente no llegaron a buen puerto.

Con el mercado cerrado, Dávila decidió seguir luchando por un lugar en el plantel y demostrar dentro de la cancha que podía ser una alternativa válida para el cuerpo técnico.

Esa apuesta tuvo recompensa este viernes, cuando el atacante ingresó con determinación y anotó el tercer tanto del América, una conquista de gran factura que fue celebrada con fuerza por la hinchada.

El gol no solo ayudó a sellar la goleada ante Pachuca, sino que también representó un gesto de reivindicación personal en medio de un escenario que parecía adverso.

En contraste, el otro chileno del plantel, Ángelo Araos, no sumó minutos y presenció el encuentro completo desde el banco de suplentes.

Con esta actuación, Víctor Dávila envía una señal clara: quiere seguir en América y está dispuesto a ganarse su lugar a base de rendimiento, justo cuando su futuro parecía estar lejos del club.

