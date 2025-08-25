Víctor Dávila puso fin a meses de sequía en el América y volvió al gol en el triunfo frente al Atlas

Nada de bien lo estaba pasando Víctor Dávila en el América de México, pues el delantero chileno llevaba cuatro meses sin marcar y en suelo trasandino ya se hablaba de una posible partida de las Águilas.

Sin embargo, el atacante nacional puso fina a la sequía y volvió al gol el domingo en el triunfo por 4-2 frente al Atlas, por la sexta fecha del Torneo de Apertura de la Liga MX.

El criollo marcó en el sexto minuto adicional la cuarta cifra de su equipo mediante un lanzamiento penal que fue desviado en primera instancia por el portero Camilo Vargas.

A pesar de la reacción del arquero colombiano, Dávila estuvo atento para capturar el rebote y sentenció el 4-2 definitivo en su visita al estadio Jalisco.

La última vez que Dávila había marcado fue en abril pasado, cuando anotó un doblete en la victoria sobre Mazatlán por el Clausura de la Liga MX.

Con este resultado, el América se ubicó en el segundo lugar de la tabla, con 14 puntos, mismas unidades que el Cruz Azul y a solo una del líder Monterrey.

