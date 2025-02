Vicepresidente de Cobreloa golpeó la mesa por la llegada de Roco a Colo Colo

Sigue la polémica entre Cobreloa y Colo Colo por la inminente llegada del joven volante loíno Tomás Roco al Cacique, en una movida que continúa generando molestia en la tienda naranja, donde enviaron un claro mensaje al Cacique.

En conversación con radio Cooperativa, el vicepresidente del elenco nortino, Ignacio Mehech, acusó que pese a que desde el propio cuadro albo han dado casi por hecho la transacción, aun no han recibido dinero por la ficha del mediocampista.

"No nos han pagado nada, es tan simple como pagar los derechos de formación y con eso se libera la carta", apuntó el directivo, aclarando que de acuerdo con la FIFA "se llaman derechos de formación que corresponden a los jugadores menores de 23 años. Es algo que todos los clubes saben, es un pago y está establecido".

En ese sentido, subrayó que de momento "Colo Colo no ha pagado absolutamente nada", y advirtió los pasos a seguir por parte del conjunto minero si es que Roco suma minutos en el estadio Monumental.

En ese hipotético caso, Mehech explicó que "lo vamos a analizar, pero estamos confiados en que eso no va a pasar, que Colo Colo va a pagar lo que corresponde. No es algo que inventamos nosotros, es algo que la normativa FIFA estableció hace años".

Por último, afirmó que "Colo Colo no nos responde el teléfono. Ellos no responden correos, no contestan el teléfono, habría que ir a hacer una encerrona al estadio para que hablen".

