Vicente Pizarro: "Tenía muchas ganas de salir de Chile a una liga competitiva"

El mediocampista nacional Vicente Pizarro entregó sus primeras declaraciones como flamante refuerzo de Rosario Central, ocasión en la que explicó sus motivos para dejar las filas de Colo Colo y sumarse al cuadro "canalla".

En conversación con los medios oficiales del club, el volante aseguró que "tenía muchas ganas de salir de Chile a una liga competitiva. Creo que el Campeonato Argentino está varios peldaños más arriba, es una liga donde todos los partidos se juegan al 100%. Estoy muy motivado con este desafío; va a ser un año importante, así que hay que estar preparado. Este equipo siempre te va a exigir ganar".

Con respecto a las negociaciones, "Vicho" detalló que "fui hablando con mi representante cuando terminó el campeonato en Chile. Al profe (Jorge Almirón) también lo tuve allá. Se contactaron con mi representante, todo fluyó bien y la gente de acá se portó excelente".

Por otra parte, el seleccionado criollo sostuvo que "tengo compañeros que me han contado sobre el club, el estadio, la gente, lo que es acá en Rosario y en Argentina en general. Estoy muy ansioso por conocerlo y ver a la gente llenar el estadio todos los partidos".

Al cierre, Pizarro subrayó que "vengo con muchas ganas de aportar en entrega para el equipo. Hay un plantel muy lindo, de mucha jerarquía. Todos mis compañeros me recibieron muy bien, así que ya con muchas ganas de que empiece todo".

