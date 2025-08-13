Vicente Pizarro respalda a Jorge Almirón ante amenaza de la Garra Blanca y pide mejoras en el arbitraje

Un tenso ambiente se vive en Colo-Colo. A comienzos de esta semana, la Garra Blanca lanzó un amenazante comunicado en el cual exigió la salida del técnico Jorge Almirón, ante los malos resultados del club durante esta temporada.

Y este miércoles, Vicente Pizarro fue consultado en conferencia de prensa por el tema y sobre cómo se encuentra el estratego argentino, a quien le entregó todo su respaldo.

"Es un momento complicado, lo sabemos todos. Pero es gente que ha vivido momentos así en el fútbol. Tiene experiencia en esto, dirigió clubes importantes. Y también los jugadores, hay muchos de experiencia y jerarquía, estamos al tanto de eso y vamos a buscar salir adelante", expresó el mediocampista de los albos.

"Lo del año pasado ya pasó, el fútbol se vive en el hoy y sabemos el momento en que estamos. La relación es igual con el profe, el momento es complicado y pasan estas cosas en el fútbol. Se te exige ganar y competir en Colo-Colo, por eso nos preparamos. Al pasado no podemos volver y hay que responder en la cancha", añadió.

En toro tema, abordó la polémica que se vive con el arbitraje en el fútbol chileno. En ese sentido, pidió mejoras en el sistema: "Creo que hay muchas cosas a mejorar con el tema arbitral. Lo vimos el día día del partido en Viña y después las imágenes son claras. Nosotros hacemos nuestro trabajo dentro de la cancha. Todo el plantel. Yo como capitán, en ese partido estaba más cerca del árbitro, pero todos le hablan con respeto, nunca hay un mal trato hacia ellos y obviamente esperamos lo mismo de vuelta".

Por último, sobre el clásico de este sábado frente a Universidad Católica, Pizarro sostuvo: "Solo nos sirve ganar y es lo único a lo que apuntamos. Es un partido muy importante. Sabemos lo que se juega en este tipo de partidos, sabemos el momento en el que estamos como equipo".

PURANOTICIA