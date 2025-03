Vicente Pizarro lamentó la suspensión del clásico de Colo-Colo contra la UC: "No es bueno que pasen estas cosas"

Colo-Colo y Universidad Católica se quedaron con las ganas de disputar el clásico este sábado, por la quinta fecha de La Liga de Primera. El partido fue suspendido debido a los problemas del cuadro "cruzado" para encontrar un estadio, tras los problemas para ocupar el Santa Laura por el paupérrimo estado de la cancha.

Este miércoles, Vicente Pizarro manifestó su molestia por la reprogramación del cotejo y aseguró que no es una buena señal que se sigan suspendiendo encuentros, pues a su juicio no le hace bien al fútbol chileno.

"Queríamos jugar. Creo que al equipo le viene bien jugar seguido y es una pena porque iba a ser un partido muy lindo, un clásico, pero no se dio. No es bueno que pasen estas cosas, ya se suspendió un partido de la fecha pasada, y es una mala señal porque los equipos necesitamos jugar. No es bueno porque nosotros necesitamos jugar seguido. En todos los campeonatos de Sudamérica o de Europa se juega seguido, con partidos a mitad de semana", expresó el mediocampista de los albos en conferencia de prensa.

"Cuando se juegan pocos partidos y se suspenden fechas, nos hace bajar el ritmo, pero más adelante el equipo mejorará. La idea es ir partido a partido y llegar bien a lo que viene en el Campeonato y la Copa. El club te exige mucho, tuvimos dos derrotas y eso no puede volver a pasar. Ahora con el triunfo sabemos que ese es el camino y mientras más partidos será mejor para el equipo", añadió.

De todas formas, enfatizó en que el conjunto de Macul debe mantenerse concentrado en seguir mejorando: "Nosotros debemos prepararnos bien, está el Campeonato, después viene la Copa y debemos afrontar todo de la mejor forma".

Sobre el mal estado de algunas canchas del balompié nacional, sostuvo que "debe ser algo importante. Para nosotros como equipo es primordial, te marca diferencias, es clave tener las canchas en buen estado. No es bueno que pasen estas cosas, es necesario un cambio, porque es fundamental para el fútbol chileno dar un paso adelante".

Por último, Pizarro se refirió a su nominación a la Selección chilena: "Lo importante es estar bien acá y día a día me preparo en Colo-Colo para rendir acá, y ese rendimiento te llevará a la Selección".

