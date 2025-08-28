Vicente Pizarro dice que un triunfo de Colo-Colo ante la U en el Superclásico sería una "inyección anímica"

En Colo-Colo ya están enfocados en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la 22ª fecha de la Liga de Primera.

Este jueves, Vicente Pizarro habló por el lado del "Cacique" en la tradicional conferencia de prensa en la ANFP, donde sorpresivamente esta vez no estuvieron los capitanes de cada equipo (Lucas Assadi estuvo por parte de la U).

En la ocasión, el mediocampista de los albos se refirió al complicado 2025 que vive el club y la importancia de ganar al archirrival.

"Es una semana distinta, sabemos lo que son este tipo de partidos, todo jugador los espera. Más allá del momento, creo que es una semana en la que se viven otras cosas, uno prepara de otra manera el partido. Es un clásico, un partido que uno tiene que ganar. Colo-Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Vamos a estar de local y sabemos que es muy importante", comenzó diciendo.

"Hay que pensar el momento en el que estamos, como grupo lo sabemos. Pero estos partidos son aparte, es distinto para la gente. Se le puede dar una alegría, es una inyección anímica para afrontar lo que viene. Todos somos responsables de lo que ha pasado este año, que ha sido difícil", agregó.

Además, abordó la búsqueda de nuevo entrenador para reemplazar a Jorge Almirón: "Esperamos que pronto pueda llegar un entrenador. Los profes (Hugo González y Luis Pérez) están trabajando de muy bien con nosotros y vamos a llegar de buena forma al partido, y sabemos que tenemos la obligación de salir a buscarlo y ganar obviamente".

"Creo que estamos a la espera de que llegue cualquier técnico. Se han dado nombres, obviamente, pero estamos enfocados en el partido. Esta semana es bastante especial y no tenemos tiempo de pensar en esas cosas. El foco es el partido, el equipo se está entrenando bien y preparando de la mejor forma. Los dirigentes verán el tema del entrenador mientras nosotros solo tenemos que pensar en el foco del partido", añadió.

Si bien trascendió que Gustavo Quinteros, uno de los candidatos a la banca, decidió bajarse de la pelea por ser el nuevo DT, Pizarro igualmente se refirió a la chance: "A Gustavo lo conozco mucho, es el técnico que me hizo debutar, que me hizo dar mis primeros pasos. Más que eso no te puedo decir. Seguramente los dirigentes están viendo ese tema. Obvio que Gustavo me ayudó mucho en mi carrera, me hizo crecer mucho. Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo con quien sea, pero para tener un proyecto y tener las cosas claras para lo que viene. Pero como dije, el foco es el partido".

Por último, destacó el gran presente de Lucas Assadi, quien se ha convertido en la figura de la U: "He compartido muchos momentos con Lucas, lo conozco a hace mucho tiempo. Sé la clase de jugador qué es, entonces el momento en el que está no me sorprende. Me pone muy contento y espero que siga así, no el domingo, pero que siga así".

PURANOTICIA