Vicente Pizarro destacó su llegada a Rosario Central: "Acá es un peldaño más arriba, el fútbol chileno ha ido decayendo"

Durante la mañana de este lunes y tras haber disputado su primer amistoso con el equipo, Vicente Pizarro fue presentado oficialmente como refuerzo de Rosario Central para la temporada 2026.

"Vicho" señaló en conferencia de prensa que "me sentí muy bien (en el amistoso). Ya llevo entrenando un par de días con el grupo. Me siento cómodo en esa posición (volante), es como jugué en Chile en todo el último tiempo. Han sido días buenos y es la posición que más me gusta, pero esto varía mucho y para cualquier posición hay que estar".

En la misma línea, el mediocampista sostuvo que "compartí con un par de jugadores que estuvieron acá. En Colo-Colo estuve mucho tiempo con el 'Colo' (Leonardo) Gil. Los chicos acá me han compartido mucho lo que es el club, cómo lo vive la gente, y estoy muy entusiasmado por conocer eso rápido y que empiecen los partidos".

El exfutbolista albo también fue consultado por las principales diferencias entre el torneo criollo y el trasandino, y reconoció que "acá es un peldaño más arriba en todo. Creo que el fútbol chileno ha ido un poco decayendo en el último tiempo y esta es una liga muy competitiva".

Asimismo, el seleccionado nacional subrayó que "quería dar un paso hacia adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz".

Por último, Pizarro valoró el ambiente futbolero que ha percibido en Rosario. "Es un poco cómo se vive todo en la ciudad. Desde que llegué está toda la gente con la camiseta ahí, están todos cerca mío desde apenas llegué. La verdad que eso se vive distinto", puntualizó.

(Imagen: @RosarioCentral)

PURANOTICIA