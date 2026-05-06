Vicente Pizarro brilla en Rosario Central y explica las razones de su gran momento en Argentina

Pese a vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero, y nada menos que en el exigente balompié argentino, Vicente Pizarro no ha sentido la presión y ya se erige como una de las grandes figuras de Rosario Central.

El volante tuvo una destacada actuación en el triunfo por 1-0 del cuadro "canalla" ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, en un partido donde el nacional recibió diversos elogios, incluso desde la transmisión.

Una vez finalizado el compromiso que acercó a la escuadra rosarina a la clasificación para la siguiente etapa del torneo continental, el ex Colo-Colo tomó la palabra. En su análisis, apuntó directamente al respaldo del público como la clave para amarrar los festejos.

Al respecto, el mediocampista expresó: "En la Copa es importantísimo. Hoy el ambiente de la gente nos ayudó muchísimo para sacar el partido adelante. Nos vamos muy contentos y ahora a descansar para pensar en lo que viene".

Profundizando en su excelente presente individual y la adaptación al club, Pizarro añadió: "Me siento bien, muy contento, desde que llegué el grupo me recibió de forma espectacular. Hay un grupo humano tremendo con grandes jugadores de experiencia, que son los que llevan este grupo adelante. Yo me he sentido muy cómodo desde que llegué; y contento, porque se nos están dando los resultados. Hoy creo que no dejamos de insistir. Nos pasó en otros partidos que nos cuesta hacer el gol, pero la actitud del equipo. Fuimos para adelante siempre".

Cabe consignar que, gracias a este desempeño, Rosario Central es puntero del Grupo H con 10 puntos. Sin embargo, el equipo deberá enfocarse rápidamente en su próximo desafío: jugar en condición de local este domingo frente a Independiente de Avellaneda, en un duelo válido por la Liga Profesional Argentina.

(Imagen: @vpizarro8)

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