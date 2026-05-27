Audax Italiano no pudo lograr la hazaña y se despidió de la Copa Sudamericana con derrota ante Olimpia

La suerte no estuvo del lado de Audax Italiano. El equipo chileno no pudo mantener su ventaja en el marcador y terminó perdiendo por 3-1 ante Olimpia en el estadio Defensores del Chaco, diciendo adiós a la Copa Sudamericana en fase de grupos.

Una tarea titánica era la que tenía por delante el cuadro de colonia, ya que no solo necesitaba sumar en Asunción, sino que además debía esperar a una caída de Vasco da Gama ante el eliminado Barracas Central en Río de Janeiro; la igualdad entre argentinos y brasileños solo le servía si ganaba.

En caso de que el resultado en el país de la samba no lo ayudara, los "tanos" tenían que ganar a su rival por al menos dos goles diferencia, lo cual en la previa asomaba como la alternativa más compleja de todas.

Aunque durante algunos pasajes de la primera fracción la pelota estuvo del lado del conjunto paraguayo, cierto es que no pudo imponer sus términos para doblegar a un ordenado elenco itálico que parecía conformarse con el resultado aun cuando estaba obligado a ganar.

Tal apagada la mitad inicial que la única ocasión de cierto riesgo ocurrió en el minuto 20, cuando el portero Gastón Olveiro frenó la arremetida de Giovani Chiaverano. Mientras eso ocurría, en los cariocas vencían por 2-0 al combinado trasandino, poniendo cuesta arriba el camino de los audinos.

Ni siquiera con los cambios introducidos por ambos entrenadores parecía levantar el compromiso hasta que en el 66' la visita metió un centro al área del denominado "Rey de Copas" y en una descoordinación total, Raúl Cáceres impactó el balón y este terminó ingresando a su propio arco.

Sin embargo, la alegría le duró muy poco a los pupilos de Gustavo Lema. Alan Rodríguez emparejó las cifras con un zurdazo desde fuera del área (70'), Hugo Quintana concretó la remontada apenas 120 segundos después (72') y Fernando Cardozo le bajó la persiana al duelo en el 75'. Todo esto apenas cinco minutos después de la apertura de la cuenta.

Con era de esperarse, la escuadra floridana fue incapaz de revertir el marcador y se despidió del torneo como tercero del Grupo G con siete puntos. Olimpia, en cambio, avanzó a octavos como primero con trece unidades, tres más que un Vasco da Gama que tuvo que conformarse con los playoffs.

Audax Italiano deberá pasar este trago amargo lo antes posible, ya que este domingo a las 20:00 horas visitará a Palestino obligado a quedarse con el triunfo para alejarse de la zona de descenso en la Liga de Primera.

PURANOTICIA