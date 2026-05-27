Iván Morales valora su regreso y reconoce que le "dolió mucho" estar fuera de la Roja: "Venir me hace muy feliz"

Iván Morales, delantero que ha tenido un renacer con la camiseta de Argentinos Juniors, valoró su regreso a la Selección chilena después de una larga ausencia marcada por su irregularidad tanto en Cruz Azul como en Sarmiento de Junín.

"Desde muy joven hice muchos procesos de selecciones menores, estuve en la adulta y también pasé largo tiempo afuera. Duele. Venir me hace muy feliz, no la quiero soltar más y espero seguir haciendo las cosas bien para poder estar", partió señalando el formado en Colo-Colo.

El atacante profundizó un poco más en sus sensaciones y reconoció que "me dolió mucho estar fuera, como tres años más o menos sin venir a la selección. Duele mucho cuando ves la citación y ves a los muchachos competir, porque uno siempre quiere ser parte".

Con respecto a su actualidad al otro lado de la cordillera, el futbolista de 26 años resaltó que "se me dio la oportunidad, estoy jugando y lo estoy haciendo de buena manera. A veces me toca jugar de nueve solo y otras con doble nueve, saliendo a las bandas o picando al espacio, que es parte de mi juego".

Sobre los partidos amistosos de junio ante Portugal y República Democrática del Congo, el oriundo de Longaví remarcó que "son lindos desafíos y nos sirven mucho pensando en el futuro. Queremos hacer nuestro juego, mostrar para lo que estamos y que esa sea la imagen que dejemos".

Por último, el "Tanquecito" habló sobre el futuro de la Roja y afirmó que "Chile necesita volver a jugar un Mundial. Espero que desde adentro de la cancha podamos contagiar hacia afuera a toda la gente, que nos acompañen y que podamos darle una alegría al país".

Consignar que en el presente año, Morales ha disputado 15 encuentros con la camiseta del "Bicho", registrando dos goles y dos asistencias.

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