Exdirector de Azul Azul acusa plan de Huachipato contra la U: "Nos trataron de descender por secretaría"

Una grave acusación realizó Juan Pablo Pavez, exdirector de Azul Azul, quien dejó entrever que Huachipato buscó el descenso por secretaría de Universidad de Chile con el uso de los promedios, mecanismo que se implementó para la temporada 2020 en el Campeonato Nacional.

En conversación con radio Pauta, el otrora directivo del cuadro laico indicó que "yo de verdad me pongo la mano en el corazón porque esta gente va y dice ‘nosotros vamos arreglar nuestros líos judiciales y vamos a dejar a la U tranquila’, pero doblaron la apuesta".

"La transacción de diciembre o enero es decir no me importa nada, doblaron la apuesta, porque en Chile hacemos lo que queremos toda la vida. Sabemos que tienen gente poderosa detrás, pero basta", complementó.

Fue entonces que se refirió a la posible intervención de dirigentes "acereros" para que el elenco estudiantil bajara de categoría. "Nos trataron de descender por secretaría en los promedios. ¿Quién armó esa reunión entre gallos y media noche? Es delicado el tema. Que hacen en la U ellos, trataron de bajarnos, podrían decir el año anterior se retiraron del campeonato, pero como hinchas, nos trataron de descender. Fue una estructura o un plan siniestro", puntualizó.

Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer una declaración del propio Pavez en el marco de la investigación por el caso Sartor, donde reveló los presuntos nexos que existirían entre exaltos mandos del "Romántico Viajero", Huachipato y Ñublense.

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