El mediocampista de Colo-Colo manifestó en conferencia de prensa que "vamos a intentar ser protagonistas e ir a buscar el partido".

Vicente Pizarro adelanta que la Roja hará "todo el esfuerzo para ganar" el amistoso ante Rusia
Viernes 14 de noviembre de 2025 17:21
La Selección chilena volverá a la acción cuando enfrente este sábado, a las 12:00 horas de nuestro país, a Rusia en Sochi, en un amistoso por la fecha FIFA de noviembre.

Este viernes, Vicente Pizarro anticipó el cotejo ante los dueños de casa y aseguró que la Roja buscará ser protagonista, pese a ser visitante.

"Hemos visto muchos videos del rival, creo que tiene grandes jugadores y una idea muy clara de cómo juegan. Mañana intentaremos hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando, creo que esa es la forma que tiene este equipo de llevar los partidos", expresó el mediocampista de Colo-Colo en conferencia de prensa.

"Vamos a intentar ser protagonistas e ir a buscar el partido. Tenemos los jugadores para poder hacerlo. Es un grupo que viene trabajando mucho hace un tiempo", añadió.

Además, agregó: "Estamos todos muy convencidos del trabajo que venimos haciendo, en que Chile puede ser protagonista y puede ir a buscar los partidos. Haremos todo el esfuerzo para ganar".

Por último, sobre la adaptación al clima de Rusia sostuvo: "El tiempo acá lo hemos llevado muy bien. El grupo está muy unido. A pesar del clima, creo que vamos a estar muy bien para el día de mañana y poder hacer un gran partido".

