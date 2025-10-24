Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
"Vergüenza mundial": periodista argentino destruyó a juez brasileño por penal para Universidad de Chile

"Vergüenza mundial": periodista argentino destruyó a juez brasileño por penal para Universidad de Chile

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El reportero Daniel Avellaneda, de Clarín, se lanzó con todo contra el árbitro brasileño Anderson Daronco por el agónico penal que cobró a favor de los azules para el empate ante Lanús.

"Vergüenza mundial": periodista argentino destruyó a juez brasileño por penal para Universidad de Chile
Viernes 24 de octubre de 2025 11:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La llave de semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús quedó abierta. Los azules salvaron un agónico empate a 2 frente al cuadro granate en la ida en el Estadio Nacional y después de ir perdiendo 2-0.

La igualdad de los estudiantiles llegó mediante un lanzamiento penal convertido por Charles Aránguiz tras una polémica mano que el juez brasileño Anderson Daronco sancionó a Agustín Cardozo.

La sanción dejó indignado al periodista trasandino, Daniel Avellaneda, del medio Clarín, quien se lanzó con todo contra el réferi a través de redes sociales.

"Este brasileño anabolizado es una vergüenza mundial. El penal que cobró es inadmisible. Primero, era falta. Después, una mano de espaldas propia del empujón. Lanús lo ganaba 2 a 0, Daronco lo empató 2 a 2", publicó el reportero en su cuenta X.

"¿Cómo va a cobrar ese penal? Lo empujan a Cardozo y el volante abre los brazos, de espaldas. La pelota, lógicamente, le pega en la mano. Daronco es un papelón", añadió.

PURANOTICIA