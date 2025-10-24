"Vergüenza mundial": periodista argentino destruyó a juez brasileño por penal para Universidad de Chile

La llave de semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús quedó abierta. Los azules salvaron un agónico empate a 2 frente al cuadro granate en la ida en el Estadio Nacional y después de ir perdiendo 2-0.

La igualdad de los estudiantiles llegó mediante un lanzamiento penal convertido por Charles Aránguiz tras una polémica mano que el juez brasileño Anderson Daronco sancionó a Agustín Cardozo.

La sanción dejó indignado al periodista trasandino, Daniel Avellaneda, del medio Clarín, quien se lanzó con todo contra el réferi a través de redes sociales.

"Este brasileño anabolizado es una vergüenza mundial. El penal que cobró es inadmisible. Primero, era falta. Después, una mano de espaldas propia del empujón. Lanús lo ganaba 2 a 0, Daronco lo empató 2 a 2", publicó el reportero en su cuenta X.

"¿Cómo va a cobrar ese penal? Lo empujan a Cardozo y el volante abre los brazos, de espaldas. La pelota, lógicamente, le pega en la mano. Daronco es un papelón", añadió.

PURANOTICIA