Verdugo de la UC en la Libertadores dedicó palabras a Alexis y Vidal: "Tengo grandísimos recuerdos de los dos"

Universidad Católica se despidió de la Copa Libertadores con una dura goleada al caer por 3-0 ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, por la vuelta de los octavos de final del torneo continental.

Uno de los verdugos del cuadro "cruzado" fue Joaquín Correa, flamante refuerzo del conjunto argentino y quien fue el encargado de abrir la cuenta.

Tras el cotejo, el atacante recordó su etapa junto a Alexis Sánchez y Arturo Vidal, con quienes coincidió en el Inter de Milán durante la temporada 2021-22.

"Tengo grandísimos recuerdos de los dos. Con Arturo nos reíamos mucho, es una gran persona y siempre lo voy a recordar con el corazón porque es muy buena gente", expresó el "Tucu" en zona mixta.

Sobre el tocopillano, sostuvo: "Con Alexis aprendí muchísimas cosas. Es un grandísimo jugador que todavía lo sigue haciendo bien y sigue disfrutando, que es lo que siempre quiso. Con él, se aprende todos los días".

Por último, Correa le envió un mensaje al goleador histórico de la Roja por su reciente arribo a la Major League Soccer: "Que siga disfrutando porque es un crack. Y que siga haciendo lo que sabe, que es jugar al fútbol".

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