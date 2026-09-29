Final de la Copa de la Liga no se disputará en Valparaíso y la ANFP evalúa dos estadios para el partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido

La ANFP se encontró con un inesperado problema luego de que se negara el uso del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, duelo programado para el sábado 17 de octubre.

Esto luego de que las autoridades de la región de Valparaíso le bajaran el pulgar al compromiso debido a un informe negativo por parte de Carabineros, el cual acusaba falta de garantías de seguridad.

Ante esta problemática, El Rancagüino reveló que el ente rector del fútbol chileno activó un "Plan B" y estaría barajando dos recintos capitalinos para albergar el duelo entre piratas y celestes.

"Son dos los estadios posibles donde se podría disputar el encuentro: Claro Arena de Las Condes y Santa Laura en Independencia", informaron desde el citado medio.

En la publicación también señalaron que habría una tercera alternativa, la cual quedaría descartada en caso de recibir el visto bueno de la Delegación Presidencial Metropolitana.

Cabe recordar que el choque entre el "Barbón" y el "Capo de Provincia" debía disputarse originalmente a mediados de julio, pero fue aplazado debido al temporal que azotó a la zona central del país.

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