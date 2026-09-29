¿Golpe para Chile?: Revelan los cupos que tendrá Conmebol para clasificar al Mundial de 2030

A falta de casi un año para el inicio de las Clasificatorias para el Mundial de 2030, en Argentina revelaron cuál sería el formato y los cupos destinados para la Conmebol.

Si bien en un momento se rumoreó con que Sudamérica mantendría sus seis plazas y media, las cuales se sumarían a Argentina, Paraguay y Uruguay por albergar tres partidos inaugurales como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, el periodista trasandino Juan José Buscalia señaló que la realidad sería diferente.

"Lo que se había instalado era que Sudamérica iba a tener los seis cupos y medio más los tres clasificados, lo que era prácticamente tener nueve clasificados de diez. Pero no va a pasar como en la Concacaf", puntualizó el comunicador en el streaming "Fuerte pero al Balón".

De acuerdo con el profesional, a los tres dueños de casa ya clasificados se sumarían tres equipos de manera directa y uno vía repechaje, manteniendo la distribución que se utilizó para la cita planetaria de ese año.

Eso sí, Buscalia precisó que "Argentina, Uruguay y Paraguay van a jugar la Eliminatoria porque los otros seleccionados necesitan vender las transmisiones de televisión".

Así las cosas, Chile tendrá que luchar con Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia volver a una Copa del Mundo después de tres ediciones ausente.

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