Colo-Colo vence a D. Puerto Montt en el epílogo y saca ventaja en los cuartos de final de Copa Chile

Colo-Colo debió exigirse al máximo para derribar del murallón defensivo de Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue, imponiéndose por la cuenta mínima para arrancar con el pie derecho la serie de cuartos de final de Copa Chile.

El dueño de casa llegaba a este desafío luego de haber dejado en el camino a Ñublense en una llave bastante reñida, pero que supo resolver por un global de 3-2. Sin embargo, dicho cotejo dejó dos damnificados: el portero Luis Ureta por lesión y el goleador Richard Paredes por acumulación de tarjetas.

En la vereda contraria, el sólido líder de la Liga de Primera sufrió más de lo esperado para dejar en el camino a Audax Italiano. Para esta tarde, el técnico Fernando Ortiz apostó por un once muy similar al que ocupó en la revancha con los tanos, marcado por una gran presencia de juveniles.

Los albos se hicieron con el control del duelo desde el inicio y prácticamente no le dieron chances al cuadro sureño de acercarse al pórtico defendido por Eduardo Villanueva, quien fue ratificado en la titularidad a pesar de que Gabriel Maureira ya estaba recuperado.

Aun cuando el primer tiempo se jugó al ritmo que quiso la visita, esto no se vio reflejado en llegadas de real peligro. De hecho, salvo por algunos disparos lejanos y otros muy débiles que no significaron un problema para el guardameta Gonzalo Collao, no generó ocasiones de real peligro.

Los "Hijos del Temporal" se vieron mucho mejor en el complemento y, a diferencia de lo ocurrido en la fracción inicial, al menos puso en aprietos al golero contrario (51' y 55'). Así y todo, la más clara fue para el conjunto popular con el gol anulado a Francisco Marchant por un offside previo (65').

De ahí en más, el elenco de Macul recuperó el control de las acciones, volvió a instalarse en las inmediaciones del arco sureño y aunque Maximiliano Romero (80' y 81') y Lautaro Pastrán (83' y 87') tuvieron un par de chances de marcar, ninguno de los estuvo fino en la definición.

Sin embargo, aun no estaba dicha la última palabra y tras un centro desde el tiro de esquina, la pelota fue a dar a los pies de Romero, quien envió un centro para que Pastrán cabeceara (90+4') y le diera la victoria al "Cacique".

De esta manera, Colo-Colo se quedó con una exigua, pero importante ventaja pensando en la revancha con Deportes Puerto Montt, fijada para el próximo martes a las 20:30 horas.

FICHA DEL PARTIDO

Deportes Puerto Montt

Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Nicolás Mancilla, Francisco Calisto; Yedar Naguil (Byron Nieto, 45'); Juan Jaime (Gabriel Castillo, 57'), Danilo Díaz; Fabián Espinoza (Alexis Sabella, 57'), Reiner Castro (Jason Flores, 57'); Luciano Vásquez. (DT: Emilio Mancilla)

Colo-Colo

Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín (Gedeón Díaz, 45'); Francisco Marchant, Tomás Alarcón (Sebastián Vega, 79'), Cristian Díaz (Marcos Bolados, 67'), Erick Wiemberg; Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán; Javier Correa (Maximiliano Romero, 67'). (DT: Fernando Ortiz)

Árbitros: Franco Jiménez

Estadio: Chinquihue, Puerto Montt

PURANOTICIA