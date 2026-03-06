Veleros Oceánicos vuelven al mar con la tradicional Regata Nocturna Concón - Papudo

Después del receso de un mes, tras la disputa de la Regata Chiloé, los veleros del Campeonato Nacional Oceánico regresan al mar para disputar la antepenúltima fecha de la temporada 2025-2026. Y lo harán con la reedición de una tradicional competencia: la Regata Nocturna Municipalidad de Papudo, travesía de larga distancia que unirá las bahías de Concón y Papudo.

El recorrido, cercano a las 30 millas náuticas (equivalentes a unos 56 kilómetros), largará a las 18:00 horas de este viernes 6 de marzo, desde el Club de Yates Higuerilllas, y las tripulaciones tendrán plazo hasta las 17:00 horas del sábado 7 para completar el trazado.

Lo que reste de la jornada sabatina para cada equipo oceánico, será de descanso, pero a partir de las 12:00 horas, los veleros monotipos tendrán su propia competencia a la cuadra del Club de Yates de Papudo.

El domingo 8, en tanto, habrá regatas en la bahía de Papudo, para todas las embarcaciones, desde el mediodía. La ceremonia de premiación está programada para las 18:00 horas.

Hasta el momento, ha confirmado participación para la Regata Nocturna Municipalidad de Papudo una veintena de embarcaciones, lo que supone que habrá más de un centenar de navegantes en la competencia, que no solo pondrá a prueba las habilidades marineras, sino que también entregará valiosos puntos en la recta final del Campeonato Nacional Oceánico 2025-2026, que tiene como punteros provisionales: en IRC Regata a “Rayo 6”, de Carlos Gil (que no podrá participar, por encontrarse en reparaciones); en IRC Crucero, a “Scarpia”, de Bernardo Emhart; y en IRC Clásicos, a “Bocanada” de Cristóbal Clavijo.

Después de este fin de semana, al torneo de vela mayor de nuestro país solo le restarán la Regata Bahía Quintero (11 y 12 de abril) y la Regata Glorias Navales, en el Club de Yates Higuerillas (11 y 12 de mayo), para coronar a los campeones de la temporada.

