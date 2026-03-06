Los Cóndores tropiezan en su estreno: Chile cae ante Italia XV en el primer test del año

La selección masculina de rugby arrancó el año con el pie izquierdo luego de caer por un marcador de 33-26 ante Italia XV en su primer test match de la temporada, el cual se disputó en el estadio Tommaso Fattori, ubicado en L'Aquila.

Los Cóndores arrancaron el duelo con el pie derecho y tomó la ventaja en el minuto once. Sin embargo, el equipo alternativo de la Azzurra reaccionó rápidamente y se fue al descanso ganando por 14-12.

Pese a mantener el ritmo en el arranque del complemento, poco a poco los pupilos de Pablo Lemoine fueron cediendo ante la contundencia de los dueños de casa que terminaron estructurando su cómodo triunfo por 33-26.

Una de las figuras del cuadro nacional, Iñaki Gurruchaga, aseguró que "el partido pasó mucho por lo físico, no nos dominaron en las formaciones fijas, pero no pudimos dar la mejor obtención. El scrum fue un poco más para su lado. Se aprendió mucho, son partidos diferentes, contentos por lo que se hizo".

Es importante mencionar que este choque fue pensando en la preparación del elenco criollo para Nations Cup, certamen donde en julio enfrentarán a Rumania, Hong Kong y Georgia, mientras que en noviembre medirá fuerzas con España, Portugal y Zimbawe.

