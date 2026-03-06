Natalia Duco pone paños fríos a reforma de las SADP: futura ministra dice que primero revisará todos los antecedentes

La futura ministra de Deportes, Natalia Duco, se refirió este viernes al proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, iniciativa que el miércoles fue aprobada en general en el Senado.

En conversación con CNN, la ex atleta sostuvo que "estamos estudiando el tema, es un tema importante que sería una irresponsabilidad darte una opinión en este momento. Hay que escuchar a todas las personas, acceder a todos los antecedentes y las personas relevantes para tomar una decisión al respecto".

Al ser consultada sobre la prioridad que su cartera le dará a la normativa, la otrora lanzadora de la bala precisó que "el tema del fútbol es complejo. Es una decisión que hay tomar que tomar en el momento adecuado. Y, para eso, el equipo tiene que estudiar".

La ex deportista subrayó que "no te puedo decir si tengo tomada la decisión. De partida todavía no asumo como ministra y todavía no tengo acceso a toda la información necesaria, esa es la situación".

PURANOTICIA