Vecchio vuelve a la órbita de Unión Española para buscar el regreso a Primera

Tras consumarse su descenso, Unión Española comenzó a recibir muestras de apoyo de exentrenadores y exjugadores históricos, quienes a través de redes sociales manifestaron su disposición a regresar a la institución con el objetivo de lograr un rápido retorno a la máxima categoría del fútbol chileno.

Uno de los nombres que surgió en ese contexto fue el del volante argentino Emiliano Vecchio, quien públicamente expresó su intención de volver al club para contribuir al proceso de reconstrucción deportiva del elenco hispano.

Según trascendió, la dirigencia de Unión Española ya habría iniciado contactos con el futbolista de 37 años, considerando que su experiencia y liderazgo podrían ser un aporte relevante para el plantel que será dirigido por Gonzalo Villagra.

No obstante, la eventual oficialización del retorno estaría condicionada a un compromiso pleno del jugador con el proyecto, ya que en el club recuerdan su salida en 2024, marcada por conflictos con la dirigencia, principalmente vinculados a una deuda por el arriendo del departamento en el que residía durante su última etapa en la institución.

PURANOTICIA