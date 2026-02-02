Vasco da Gama niega irregularidades en la salida de Jean Meneses: "No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad"

Jean Meneses generó toda una polémica previo al debut con Deportes Limache frente a Colo Colo por la Liga de Primera, luego que revelara que recibió amenazas en su salida de Vasco da Gama.

El delantero chileno contó que en su negociación con el cuadro brasileño se complicó porque desde el club le exigieron sumar a un intermediario ajeno a su representante, con el argumento de temas vinculados a comisiones, y que terminó recibiendo amenazas con una demanda y que "le harían la vida imposible".

Frente a esto, el elenco de Río de Janeiro salió al paso y negó irregularidades en la salida del atacante criollo: "No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad".

"Reiteramos que contamos con canales formales, seguros y confidenciales de cumplimiento e integridad específicamente para investigar situaciones de esta naturaleza", añadió el conjunto carioca.

Además, el club agregó que la salida del chileno se debió exclusivamente a una decisión técnica: "El club reafirma su compromiso con la ética, el respeto a los profesionales y la integridad de sus procesos".

(Imagen: Jean Meneses Instagram)

