Colo-Colo supera sin sobresaltos a Huachipato y recupera el liderato del Campeonato

Colo-Colo se hizo fuerte en el estadio Monumental y venció sin mayores sobresaltos a Huachipato por 2-0 y de esta manera, recuperó el liderato de la Liga de Primera.

Luego de lo que fue la victoria de la semana pasada sobre Audax Italiano, duelo que sus dirigidos dominaron de principio a fin, Fernando Ortiz optó por repetir la formación, buscando una nueva victoria para retomar el liderato que le arrebatado Deportes Limache.

El elenco "acerero", en cambio, estaba necesitado de triunfos después de acumular dos derrotas al hilo, además de su eliminación en fase previa de Copa Libertadores. Y para lograrlo, el técnico Jaime García dio un golpe al tablero con varios cambios para volver a los festejos.

Aunque los primeros pasajes el duelo fueron favorables para el dueño de casa, no pudo reflejar dicha superioridad en el marcador y conforme fue avanzando el reloj, el duelo se trabó en la mitad de la cancha y el trámite perdió el poco ritmo que había tenido en un inicio.

Sin embargo, en el último tramo de la fracción inicial, los locales recuperaron la intensidad y tras un par de acciones ofensivas que no fueron concretadas (38' y 41'), Maximiliano Romero peleó una pelota cerca del área de los de Talcahuano y terminó habilitando a un Álvaro Madrid que no se lo pensó dos veces y abrió la cuenta con un potente derechazo.

Sobre el final, Claudio Torres rozó la igualdad con un cabezazo (45+8'). En el reinicio del encuentro, la visita comenzó a animarse un poco más sobre campo rival. Así y todo, no le estaba alcanzando para inquietar a una escuadra popular que estaba bien ordenada defensivamente.

Ni siquiera las modificaciones mejoraron la performance del conjunto metalúrgico, que se fue desinflando. El "Cacique", en cambio, siguió presionando y en 81', el árbitro con colaboración del VAR le concedió un penal, el cual fue convertido por Claudio Aquino (83') para liquidar el pleito.

Gracias a esta cómoda victoria, los albos recuperaron la punta del torneo, encumbrándose en lo más alto con 15 puntos, uno más que su escolta Deportes Limache. Los siderúrgicos, en tanto, cayeron hasta el duodécimo lugar con nueve unidades, quedando a dos de la zona de descenso.

Ahora, ambos equipos deben dar vuelta la página y pensar en sus respectivos debuts en la naciente Copa de la Liga, certamen donde Huachipato recibirá a Deportes Concepción desde el mediodía de este sábado y Colo-Colo hará lo propio con Coquimbo ese mismo día pero a lass 18:00 horas.

Colo-Colo

Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa (Erick Wiemberg, 34'), Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid (Leandro Hernández, 87'), Víctor Felipe Méndez; Maximiliano Romero (Javier Correa, 87'), Lautaro Pastrán (Claudio Aquino, 69'). (DT: Fernando Ortiz)

Huachipato

Bastián Mella; Renzo Malanca, Rafael Caroca, Cristián Toro; Maicol León, Claudio Sepúlveda (Luciano Arriagada, 87'), Santiago Silva, Nicolás Vargas (Harold Antiñirre, 87'), Claudio Torres (Lionel Altamirano, 69'); Maximiliano Rodríguez (Juan Figueroa, 87'), Cris Martínez (Ezequiel Cañete, 69') (DT: Jaime García)

Árbitro: Claudio Díaz

Estadio: Monumental, Macul

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